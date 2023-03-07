Блинова (Обжорина) Мавра
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смерти?.05.1811
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Обжоринъ Тимофей
Мать: Обжорина Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Афимья
Отец ребёнка: Блиновъ Кондратий
Рождение ребёнка
27.09.1804
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Блиновъ Кондратий
Рождение ребёнка
27.09.1804
Сын: Блиновъ Андрей
Отец ребёнка: Блиновъ Кондратий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Блиновъ Кондратий
Смерть
?.05.1811