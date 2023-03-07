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Блинова (Обжорина) Мавра

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Место рождения

Рождественское, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

?.05.1811

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Обжоринъ Тимофей

Мать: Обжорина Анна Гаврилова

Рождественское, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Афимья

Отец ребёнка: Блиновъ Кондратий

Рождение ребёнка
27.09.1804

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Блиновъ Кондратий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1804

Сын: Блиновъ Андрей

Отец ребёнка: Блиновъ Кондратий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блиновъ Кондратий

Смерть
?.05.1811
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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