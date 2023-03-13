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(Блинова) Афимья
(Блинова) Афимья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1800
Дата смерти
10.03.1805
Пол
Женский
Отец
Блиновъ Кондратий
1773 г.р.
Мать
Блинова (Обжорина) Мавра
1773 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец:
Блиновъ Кондратий
Мать:
Блинова Мавра
Смерть
10.03.1805
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