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(Блинова) Афимья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

10.03.1805

Пол

Женский

Отец

1773 г.р.

Мать

1773 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Блиновъ Кондратий

Мать: Блинова Мавра

Смерть
10.03.1805
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