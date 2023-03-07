Севастьяновъ Андрей
Место рождения
Дата рождения30.11.1787
Дата смерти?.12.1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1787
Отец: Савастьяновъ Филипъ
Мать: Севастьянова Анна
Бракосочетание
?.05.1802
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Кувшинова Еѵѳросинія
Мать ребёнка: Севастьянова Панфилова Фекла
Рождение ребёнка
19.10.1805
Дочь: Блинова Прасковья
Мать ребёнка: Севастьянова Панфилова Фекла
Рождение ребёнка
10.07.1807
Дочь: Севастьянова Марфа
Мать ребёнка: Севастьянова Панфилова Фекла
Рождение ребёнка
05.09.1808
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Севастьянова Панфилова Фекла
Рождение ребёнка
09.03.1810
Сын: Севастьяновъ Николай
Мать ребёнка: Севастьянова Панфилова Фекла
Рождение ребёнка
15.06.1812
Сын: Севастьяновъ Павелъ
Мать ребёнка: Севастьянова Панфилова Фекла
Смерть
?.12.1814
Похороны
Неизвестно