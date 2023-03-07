Севастьяновъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьяновъ Андрей

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

30.11.1787

Дата смерти

?.12.1814

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1787

Отец: Савастьяновъ Филипъ

Мать: Севастьянова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.05.1802

Жена: Севастьянова Панфилова Фекла

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Кувшинова Еѵѳросинія

Мать ребёнка: Севастьянова Панфилова Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.10.1805

Дочь: Блинова Прасковья

Мать ребёнка: Севастьянова Панфилова Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1807

Дочь: Севастьянова Марфа

Мать ребёнка: Севастьянова Панфилова Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.09.1808

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Севастьянова Панфилова Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.03.1810

Сын: Севастьяновъ Николай

Мать ребёнка: Севастьянова Панфилова Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.06.1812

Сын: Севастьяновъ Павелъ

Мать ребёнка: Севастьянова Панфилова Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
?.12.1814
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Похороны
Неизвестно
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