Севастьяновъ Николай
Место рождения
Дата рождения09.03.1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1810
Отец: Севастьяновъ Андрей
Рождение ребёнка
1832
Сын: Севастьяновъ Иванъ
Мать ребёнка: Севастьянова Екатерина
Рождение ребёнка
21.11.1838
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Севастьянова Екатерина
Бракосочетание
19.08.1851
Рождение ребёнка
09.10.1852
Сын: Севастьяновъ Яковъ
Мать ребёнка: Волкова. Севастьянова Анисья