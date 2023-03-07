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Севастьяновъ Николай

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.03.1810

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1810

Отец: Севастьяновъ Андрей

Мать: Севастьянова Панфилова Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Севастьяновъ Иванъ

Мать ребёнка: Севастьянова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.11.1838

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Севастьянова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
19.08.1851

Жена: Волкова. Севастьянова Анисья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.10.1852

Сын: Севастьяновъ Яковъ

Мать ребёнка: Волкова. Севастьянова Анисья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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