Сорокина (Кривенкова) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Кривенкова) Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

18.05.1815

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Кривенковъ Федоръ

Мать: Кривенкова Прасковья Никитина

Рождение ребёнка
1772

Сын: Сорокинъ Петръ

Отец ребёнка: Сорокинъ Филипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Грошева Софья

Отец ребёнка: Сорокинъ Филипъ

Рождение ребёнка
1780

Сын: Сорокинъ Иванъ

Отец ребёнка: Сорокинъ Филипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Севастьянова Панфилова Фекла

Отец ребёнка: Сорокинъ Филипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Сорокинъ Филипъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокинъ Филипъ

Смерть
18.05.1815
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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