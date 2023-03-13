Сорокина (Кривенкова) Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смерти18.05.1815
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Кривенковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1772
Сын: Сорокинъ Петръ
Отец ребёнка: Сорокинъ Филипъ
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Грошева Софья
Отец ребёнка: Сорокинъ Филипъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Сорокинъ Иванъ
Отец ребёнка: Сорокинъ Филипъ
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Севастьянова Панфилова Фекла
Отец ребёнка: Сорокинъ Филипъ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Сорокинъ Филипъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сорокинъ Филипъ
Смерть
18.05.1815