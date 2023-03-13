Грошева (Сорокина) Софья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти?.08.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Сорокинъ Филипъ
Мать: Сорокина Марья
Бракосочетание
05.02.1797
Муж: Грошевъ Семенъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
?.08.1848
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: отъ холеры