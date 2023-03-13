Грошева (Сорокина) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грошева (Сорокина) Софья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

?.08.1848

Пол

Женский

Отец

1748 г.р.

Мать

1752 г.р.

Муж

1779 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Сорокинъ Филипъ

Мать: Сорокина Марья

Бракосочетание
05.02.1797

Муж: Грошевъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
?.08.1848
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: отъ холеры
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