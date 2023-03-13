Кривенковъ Федоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смерти19.11.1788
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Кривенковъ Иванъ
Мать: Кривенкова Агафья
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Швецова Матрена
Мать ребёнка: Кривенкова Прасковья Никитина
Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1749
Сын: Кривенковъ Иванъ
Мать ребёнка: Кривенкова Прасковья Никитина
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Сорокина Марья
Мать ребёнка: Кривенкова Прасковья Никитина
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Воронова Акулина
Мать ребёнка: Кривенкова Прасковья Никитина
Рождение ребёнка
1754
Сын: Кривенковъ Степанъ
Мать ребёнка: Кривенкова Прасковья Никитина
Рождение ребёнка
1759
Сын: Кривенковъ Павелъ
Мать ребёнка: Кривенкова Прасковья Никитина
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Кривенкова Прасковья Никитина
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Буянова Дарья
Мать ребёнка: Кривенкова Прасковья Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.11.1788