Кривенковъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривенковъ Федоръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

19.11.1788

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Кривенковъ Иванъ

Мать: Кривенкова Агафья

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Швецова Матрена

Мать ребёнка: Кривенкова Прасковья Никитина

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Кривенковъ Иванъ

Мать ребёнка: Кривенкова Прасковья Никитина

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Сорокина Марья

Мать ребёнка: Кривенкова Прасковья Никитина

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Воронова Акулина

Мать ребёнка: Кривенкова Прасковья Никитина

Рождение ребёнка
1754

Сын: Кривенковъ Степанъ

Мать ребёнка: Кривенкова Прасковья Никитина

Рождение ребёнка
1759

Сын: Кривенковъ Павелъ

Мать ребёнка: Кривенкова Прасковья Никитина

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Кривенкова Прасковья Никитина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Буянова Дарья

Мать ребёнка: Кривенкова Прасковья Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривенкова Прасковья Никитина

Смерть
19.11.1788
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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