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Кривенковъ Анкундинъ
Кривенковъ Анкундинъ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1742
Дата смерти
1748
Пол
Мужской
Отец
Кривенковъ Иванъ
1690 г.р.
Мать
Кривенкова (Инчагова) Агафья
1702 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец:
Кривенковъ Иванъ
Мать:
Кривенкова Агафья
Смерть
1748
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