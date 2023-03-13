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Кривенковъ Анкундинъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Отец

1690 г.р.

Мать

1702 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Кривенковъ Иванъ

Мать: Кривенкова Агафья

Смерть
1748
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