Кривенкова (Инчагова) Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Варламъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Кривенковъ Федоръ
Отец ребёнка: Кривенковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1729
Сын: Кривенковъ Афонасий
Отец ребёнка: Кривенковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1733
Сын: Кривенковъ Архипъ
Отец ребёнка: Кривенковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1739
Сын: Кривенковъ Василий
Отец ребёнка: Кривенковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1742
Сын: Кривенковъ Анкундинъ
Отец ребёнка: Кривенковъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кривенковъ Иванъ