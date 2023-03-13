Кривенкова (Инчагова) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривенкова (Инчагова) Агафья

Кривенкова (Инчагова) Агафья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Варламъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Кривенковъ Федоръ

Отец ребёнка: Кривенковъ Иванъ

Рождение ребёнка
1729

Сын: Кривенковъ Афонасий

Отец ребёнка: Кривенковъ Иванъ

Рождение ребёнка
1733

Сын: Кривенковъ Архипъ

Отец ребёнка: Кривенковъ Иванъ

Рождение ребёнка
1739

Сын: Кривенковъ Василий

Отец ребёнка: Кривенковъ Иванъ

Рождение ребёнка
1742

Сын: Кривенковъ Анкундинъ

Отец ребёнка: Кривенковъ Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривенковъ Иванъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close