Швецова (Кривенкова) Матрена
Место рождения
Дата рождения1742
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Кривенковъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Швецовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1768
Дочь: (Швецова) Фекла
Отец ребёнка: Швецовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1771
Дочь: (Швецова) Василиса
Отец ребёнка: Швецовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Швецова) Агрофена
Отец ребёнка: Швецовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1779
Сын: Швецовъ Василий
Отец ребёнка: Швецовъ Иванъ