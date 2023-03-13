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Швецова (Кривенкова) Матрена

Место рождения

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Кривенковъ Федоръ

Мать: Кривенкова Прасковья Никитина

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швецовъ Иванъ

Рождение ребёнка
1768

Дочь: (Швецова) Фекла

Отец ребёнка: Швецовъ Иванъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Дочь: (Швецова) Василиса

Отец ребёнка: Швецовъ Иванъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Швецова) Агрофена

Отец ребёнка: Швецовъ Иванъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Швецовъ Василий

Отец ребёнка: Швецовъ Иванъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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