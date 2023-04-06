Любимова (Кривенкова) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Кривенкова) Марья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1815

Дата смерти

30.04.1888

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Кривенковъ Петръ

Мать: Кривенкова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1835

Муж: Любимовъ Макаръ

Рождение ребёнка
22.03.1836

Сын: Любимовъ Гаврила

Отец ребёнка: Любимовъ Макаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.02.1838

Сын: Любимовъ Иванъ

Отец ребёнка: Любимовъ Макаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.01.1840

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Любимовъ Макаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.05.1842

Дочь: Чаусова Федосья

Отец ребёнка: Любимовъ Макаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1844

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Любимовъ Макаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.03.1846

Дочь: Кулакова Дарья

Отец ребёнка: Любимовъ Макаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.07.1848

Дочь: Колбинцева Евдокия

Отец ребёнка: Любимовъ Макаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1851

Сын: Любимовъ Иванъ

Отец ребёнка: Любимовъ Макаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.01.1855

Сын: Любимовъ Иванъ

Отец ребёнка: Любимовъ Макаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
30.04.1888
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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