Любимова (Кривенкова) Марья
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти30.04.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Кривенковъ Петръ
Мать: Кривенкова Марья
Бракосочетание
?.01.1835
Муж: Любимовъ Макаръ
Рождение ребёнка
22.03.1836
Сын: Любимовъ Гаврила
Отец ребёнка: Любимовъ Макаръ
Рождение ребёнка
?.02.1838
Рождение ребёнка
27.01.1840
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Любимовъ Макаръ
Рождение ребёнка
26.05.1842
Дочь: Чаусова Федосья
Отец ребёнка: Любимовъ Макаръ
Рождение ребёнка
01.10.1844
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Любимовъ Макаръ
Рождение ребёнка
14.03.1846
Дочь: Кулакова Дарья
Отец ребёнка: Любимовъ Макаръ
Рождение ребёнка
25.07.1848
Дочь: Колбинцева Евдокия
Отец ребёнка: Любимовъ Макаръ
Рождение ребёнка
20.07.1851
Рождение ребёнка
04.01.1855
Смерть
30.04.1888