Колбинцева (Любимова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолбинцева (Любимова) Евдокия

Колбинцева (Любимова) Евдокия

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.07.1848

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1848

Отец: Любимовъ Макаръ

Мать: Любимова (Кривенкова) Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1865

Муж: Колбинцевъ Мартиніанъ

Рождение ребёнка
16.04.1866

Дочь: Колбинцева Александра

Отец ребёнка: Колбинцевъ Мартиніанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1867

Дочь: Колбинцева Анастасия

Отец ребёнка: Колбинцевъ Мартиніанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.07.1869

Сын: Колбинцевъ Степанъ

Отец ребёнка: Колбинцевъ Мартиніанъ

Новопетровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Колбинцевъ Андрей

Отец ребёнка: Колбинцевъ Мартиніанъ

Рождение ребёнка
27.10.1873

Дочь: Колбинцева Прасковья

Отец ребёнка: Колбинцевъ Мартиніанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.09.1875

Дочь: Аблюзина (Колбинцева) Вера

Отец ребёнка: Колбинцевъ Мартиніанъ

Мы используем куки для улучшения работы сайта.