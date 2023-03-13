Колбинцева (Любимова) Евдокия
Место рождения
Дата рождения25.07.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1848
Отец: Любимовъ Макаръ
Бракосочетание
03.02.1865
Рождение ребёнка
16.04.1866
Дочь: Колбинцева Александра
Отец ребёнка: Колбинцевъ Мартиніанъ
Рождение ребёнка
27.10.1867
Дочь: Колбинцева Анастасия
Отец ребёнка: Колбинцевъ Мартиніанъ
Рождение ребёнка
12.07.1869
Сын: Колбинцевъ Степанъ
Отец ребёнка: Колбинцевъ Мартиніанъ
Новопетровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1871
Сын: Колбинцевъ Андрей
Отец ребёнка: Колбинцевъ Мартиніанъ
Рождение ребёнка
27.10.1873
Дочь: Колбинцева Прасковья
Отец ребёнка: Колбинцевъ Мартиніанъ
Рождение ребёнка
11.09.1875
Дочь: Аблюзина (Колбинцева) Вера
Отец ребёнка: Колбинцевъ Мартиніанъ