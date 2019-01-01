село Новопетровка, село Новопетровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Новопетровка

Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бузулукский уезд
1465Новопетровская (Анастасьина), д. вл.при р. Малом Уране.1008555248346

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Графская волость
670. Ново-Петровка (Анастасьино, Дурасовка), сельцо бывшее владельческое, при реке Н. Уране, дворов 105, жителей 481, часовня

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бузулукский уезд, Графская волость
С. Ново-Петровка Б. помещ. Рус. Прав. и молок.3224Р. Уран27911917139435472

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Красногвардейский район
72632Новопетровкасело52°40'с.ш.53°36'в.д.N-39-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Красногвардейский муниципальный район, Сельское поселение Свердловский сельсовет
53623437111с Новопетровкасело
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