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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1465Новопетровская (Анастасьина), д. вл.при р. Малом Уране.1008555248346
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
670. Ново-Петровка (Анастасьино, Дурасовка), сельцо бывшее владельческое, при реке Н. Уране, дворов 105, жителей 481, часовня
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Ново-Петровка Б. помещ. Рус. Прав. и молок.3224Р. Уран27911917139435472
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
72632Новопетровкасело52°40'с.ш.53°36'в.д.N-39-132
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Красногвардейский муниципальный район, Сельское поселение Свердловский сельсовет
53623437111с Новопетровкасело