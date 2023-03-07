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Колбинцевъ Мартиніанъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.02.1844

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1844

Отец: Колбинцевъ Петръ

Мать: Колбинцева Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1865

Жена: Колбинцева Евдокия

Рождение ребёнка
16.04.1866

Дочь: Колбинцева Александра

Мать ребёнка: Колбинцева Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1867

Дочь: Колбинцева Анастасия

Мать ребёнка: Колбинцева Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.07.1869

Сын: Колбинцевъ Степанъ

Мать ребёнка: Колбинцева Евдокия

Новопетровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Колбинцевъ Андрей

Мать ребёнка: Колбинцева Евдокия

Рождение ребёнка
27.10.1873

Дочь: Колбинцева Прасковья

Мать ребёнка: Колбинцева Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.09.1875

Дочь: Аблюзина Вера

Мать ребёнка: Колбинцева Евдокия

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