Колбинцевъ Мартиніанъ
Место рождения
Дата рождения09.02.1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1844
Отец: Колбинцевъ Петръ
Мать: Колбинцева Авдотья
Бракосочетание
03.02.1865
Жена: Колбинцева Евдокия
Рождение ребёнка
16.04.1866
Дочь: Колбинцева Александра
Мать ребёнка: Колбинцева Евдокия
Рождение ребёнка
27.10.1867
Дочь: Колбинцева Анастасия
Мать ребёнка: Колбинцева Евдокия
Рождение ребёнка
12.07.1869
Сын: Колбинцевъ Степанъ
Мать ребёнка: Колбинцева Евдокия
Новопетровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1871
Сын: Колбинцевъ Андрей
Мать ребёнка: Колбинцева Евдокия
Рождение ребёнка
27.10.1873
Дочь: Колбинцева Прасковья
Мать ребёнка: Колбинцева Евдокия
Рождение ребёнка
11.09.1875
Дочь: Аблюзина Вера
Мать ребёнка: Колбинцева Евдокия
Каликинской волости