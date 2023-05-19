Колбинцевъ Петръ
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти26.01.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Колбинцевъ Василий
Мать: Колбинцева Авдотья
Бракосочетание
20.01.1839
Жена: Колбинцева Авдотья
Рождение ребёнка
26.09.1839
Дочь: Мамыкина Воронова Ефросинія
Мать ребёнка: Колбинцева Авдотья
Рождение ребёнка
21.07.1841
Дочь: Калинина Наталія
Мать ребёнка: Колбинцева Авдотья
Рождение ребёнка
09.02.1844
Мать ребёнка: Колбинцева Авдотья
Рождение ребёнка
22.09.1846
Дочь: Крыгина Анна
Мать ребёнка: Колбинцева Авдотья
Рождение ребёнка
27.06.1848
Дочь: Марѳа
Мать ребёнка: Колбинцева Авдотья
Рождение ребёнка
24.10.1849
Дочь: Колбинцева Прасковья
Мать ребёнка: Колбинцева Авдотья
Рождение ребёнка
08.03.1852
Дочь: Колбинцева Дарія
Мать ребёнка: Колбинцева Авдотья
Рождение ребёнка
03.04.1853
Сын: Колбинцевъ Їосифъ
Мать ребёнка: Колбинцева Авдотья
Рождение ребёнка
01.05.1854
Дочь: Колбинцева Пелагея
Мать ребёнка: Колбинцева Авдотья
Смерть
26.01.1884