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Колбинцевъ Петръ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1814

Дата смерти

26.01.1884

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Колбинцевъ Василий

Мать: Колбинцева Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.01.1839

Жена: Колбинцева Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.09.1839

Дочь: Мамыкина Воронова Ефросинія

Мать ребёнка: Колбинцева Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.07.1841

Дочь: Калинина Наталія

Мать ребёнка: Колбинцева Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1844

Сын: Колбинцевъ Мартиніанъ

Мать ребёнка: Колбинцева Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.09.1846

Дочь: Крыгина Анна

Мать ребёнка: Колбинцева Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.06.1848

Дочь: Марѳа

Мать ребёнка: Колбинцева Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1849

Дочь: Колбинцева Прасковья

Мать ребёнка: Колбинцева Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.03.1852

Дочь: Колбинцева Дарія

Мать ребёнка: Колбинцева Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.04.1853

Сын: Колбинцевъ Їосифъ

Мать ребёнка: Колбинцева Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1854

Дочь: Колбинцева Пелагея

Мать ребёнка: Колбинцева Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
26.01.1884
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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