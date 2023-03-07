Колбинцевъ Василий
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Колбинцевъ Семенъ
Мать: Колбинцева Татьяна
Бракосочетание
03.02.1807
Жена: Колбинцева Авдотья
Рождение ребёнка
1808
Сын: Колбинцевъ Никита
Мать ребёнка: Колбинцева Авдотья
Рождение ребёнка
09.09.1809
Рождение ребёнка
17.09.1812
Рождение ребёнка
1814
Сын: Колбинцевъ Петръ
Мать ребёнка: Колбинцева Авдотья
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Харитонова Прасковья
Мать ребёнка: Колбинцева Авдотья
Рождение ребёнка
10.02.1821
Дочь: Маремьяна
Мать ребёнка: Колбинцева Авдотья
Смерть
1823
Рождение ребёнка
1824