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Колбинцевъ Василий

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1789

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Колбинцевъ Семенъ

Мать: Колбинцева Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1807

Жена: Колбинцева Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Сын: Колбинцевъ Никита

Мать ребёнка: Колбинцева Авдотья

Рождение ребёнка
09.09.1809

Сын: Колбинцевъ Иванъ

Мать ребёнка: Колбинцева Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1812

Сын: Колбинцевъ Иванъ

Мать ребёнка: Колбинцева Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Сын: Колбинцевъ Петръ

Мать ребёнка: Колбинцева Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Харитонова Прасковья

Мать ребёнка: Колбинцева Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1821

Дочь: Маремьяна

Мать ребёнка: Колбинцева Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1823
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Сын: Колбинцевъ Иванъ

Мать ребёнка: Колбинцева Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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