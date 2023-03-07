Колбинцева (Полоскова) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти04.02.1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Полосковъ Игнатей
Мать: Полоскова Фекла
Бракосочетание
03.02.1807
Муж: Колбинцевъ Василий
Рождение ребёнка
1808
Сын: Колбинцевъ Никита
Отец ребёнка: Колбинцевъ Василий
Рождение ребёнка
09.09.1809
Рождение ребёнка
17.09.1812
Рождение ребёнка
1814
Сын: Колбинцевъ Петръ
Отец ребёнка: Колбинцевъ Василий
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Харитонова Прасковья
Отец ребёнка: Колбинцевъ Василий
Рождение ребёнка
10.02.1821
Дочь: Маремьяна
Отец ребёнка: Колбинцевъ Василий
Рождение ребёнка
1824
Смерть
04.02.1864