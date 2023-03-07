Колбинцева (Полоскова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолбинцева (Полоскова) Авдотья

Колбинцева (Полоскова) Авдотья

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1788

Дата смерти

04.02.1864

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Полосковъ Игнатей

Мать: Полоскова Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1807

Муж: Колбинцевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Сын: Колбинцевъ Никита

Отец ребёнка: Колбинцевъ Василий

Рождение ребёнка
09.09.1809

Сын: Колбинцевъ Иванъ

Отец ребёнка: Колбинцевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1812

Сын: Колбинцевъ Иванъ

Отец ребёнка: Колбинцевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Сын: Колбинцевъ Петръ

Отец ребёнка: Колбинцевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Харитонова Прасковья

Отец ребёнка: Колбинцевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1821

Дочь: Маремьяна

Отец ребёнка: Колбинцевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Сын: Колбинцевъ Иванъ

Отец ребёнка: Колбинцевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
04.02.1864
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close