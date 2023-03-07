Полоскова (Кривенкова) Фекла
Место рождения
Дата рождения1760
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Кривенковъ Афонасий
Мать: Матрена
Рождение ребёнка
1782
Сын: Полосковъ Левъ
Отец ребёнка: Полосковъ Игнатей
Рождение ребёнка
21.02.1784
Дочь: Полоскова Евдокия
Отец ребёнка: Полосковъ Игнатей
Рождение ребёнка
1785
Сын: Полосковъ Федоръ
Отец ребёнка: Полосковъ Игнатей
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Колбинцева Авдотья
Отец ребёнка: Полосковъ Игнатей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полосковъ Игнатей