Полоскова (Кривенкова) Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полоскова (Кривенкова) Фекла

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1760

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Кривенковъ Афонасий

Мать: Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Полосковъ Левъ

Отец ребёнка: Полосковъ Игнатей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.02.1784

Дочь: Полоскова Евдокия

Отец ребёнка: Полосковъ Игнатей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Полосковъ Федоръ

Отец ребёнка: Полосковъ Игнатей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Колбинцева Авдотья

Отец ребёнка: Полосковъ Игнатей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полосковъ Игнатей

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