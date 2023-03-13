(Кривенкова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кривенкова) Матрена

(Кривенкова) Матрена

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Иванъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Кривенковъ Тимофей

Отец ребёнка: Кривенковъ Афонасий

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Богомолова Марья

Отец ребёнка: Кривенковъ Афонасий

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Полоскова Фекла

Отец ребёнка: Кривенковъ Афонасий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Кривенковъ Афонасий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Панфилова Мавра

Отец ребёнка: Кривенковъ Афонасий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1764

Сын: Кривенковъ Григорий

Отец ребёнка: Кривенковъ Афонасий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Анцыферова Федора

Отец ребёнка: Кривенковъ Афонасий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривенковъ Афонасий

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close