(Кривенкова) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Иванъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын: Кривенковъ Тимофей
Отец ребёнка: Кривенковъ Афонасий
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Богомолова Марья
Отец ребёнка: Кривенковъ Афонасий
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Полоскова Фекла
Отец ребёнка: Кривенковъ Афонасий
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Кривенковъ Афонасий
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Панфилова Мавра
Отец ребёнка: Кривенковъ Афонасий
Рождение ребёнка
1764
Сын: Кривенковъ Григорий
Отец ребёнка: Кривенковъ Афонасий
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Анцыферова Федора
Отец ребёнка: Кривенковъ Афонасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кривенковъ Афонасий