Анцыферова Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анцыферова Федора

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1764

Дата смерти

?.10.1837

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Кривенковъ Афонасий

Мать: Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Анцыферовъ Василий

Отец ребёнка: Анцыферовъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Анцыферова Офимья

Отец ребёнка: Анцыферовъ Василий

Рождение ребёнка
1786

Сын: Анцыферовъ Филатъ

Отец ребёнка: Анцыферовъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Шерстнева Татьяна

Отец ребёнка: Анцыферовъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Латышова Федосья

Отец ребёнка: Анцыферовъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.01.1804

Дочь: Анцыферова Анна

Отец ребёнка: Анцыферовъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анцыферовъ Василий

Смерть
?.10.1837
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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