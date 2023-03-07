Анцыферова Федора
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смерти?.10.1837
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Кривенковъ Афонасий
Мать: Матрена
Рождение ребёнка
1782
Сын: Анцыферовъ Василий
Отец ребёнка: Анцыферовъ Василий
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Анцыферова Офимья
Отец ребёнка: Анцыферовъ Василий
Рождение ребёнка
1786
Сын: Анцыферовъ Филатъ
Отец ребёнка: Анцыферовъ Василий
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Шерстнева Татьяна
Отец ребёнка: Анцыферовъ Василий
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Латышова Федосья
Отец ребёнка: Анцыферовъ Василий
Рождение ребёнка
29.01.1804
Дочь: Анцыферова Анна
Отец ребёнка: Анцыферовъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анцыферовъ Василий
Смерть
?.10.1837