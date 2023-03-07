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Анцыферовъ Филатъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Анцыферовъ Василий

Мать: Анцыферова Федора

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1808

Жена: Анцыферова Катерина

Рождение ребёнка
26.06.1812

Сын: Анцыферовъ Петръ

Мать ребёнка: Анцыферова Катерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
1813
Военная служба
1813
Рождение ребёнка
05.08.1817

Сын: Анцыферовъ Матвей

Мать ребёнка: Анцыферова Катерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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