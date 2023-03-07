Анцыферовъ Филатъ
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Анцыферовъ Василий
Мать: Анцыферова Федора
Бракосочетание
02.02.1808
Жена: Анцыферова Катерина
Рождение ребёнка
26.06.1812
Сын: Анцыферовъ Петръ
Мать ребёнка: Анцыферова Катерина
Военная служба
1813
Военная служба
1813
Рождение ребёнка
05.08.1817
Сын: Анцыферовъ Матвей
Мать ребёнка: Анцыферова Катерина
Смерть
Неизвестно