Калинина (Колбинцева) Наталія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Колбинцева) Наталія

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.07.1841

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1841

Отец: Колбинцевъ Петръ

Мать: Колбинцева Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.02.1861

Муж: Калининъ Игнатій

Рождение ребёнка
28.06.1862

Сын: Калининъ Никита

Отец ребёнка: Калининъ Игнатій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1863

Дочь: Калинина Екатерина

Отец ребёнка: Калининъ Игнатій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.1865

Сын: Калининъ Василій

Отец ребёнка: Калининъ Игнатій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1866

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Калининъ Игнатій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1870

Сын: Калининъ Їоакимъ

Отец ребёнка: Калининъ Игнатій

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