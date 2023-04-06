Калинина (Колбинцева) Наталія
Место рождения
Дата рождения21.07.1841
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1841
Отец: Колбинцевъ Петръ
Мать: Колбинцева Авдотья
Бракосочетание
24.02.1861
Муж: Калининъ Игнатій
Рождение ребёнка
28.06.1862
Сын: Калининъ Никита
Отец ребёнка: Калининъ Игнатій
Рождение ребёнка
20.11.1863
Дочь: Калинина Екатерина
Отец ребёнка: Калининъ Игнатій
Рождение ребёнка
06.04.1865
Сын: Калининъ Василій
Отец ребёнка: Калининъ Игнатій
Рождение ребёнка
01.10.1866
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Калининъ Игнатій
Рождение ребёнка
1870
Сын: Калининъ Їоакимъ
Отец ребёнка: Калининъ Игнатій