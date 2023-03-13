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Калининъ Їоакимъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Калининъ Игнатій

Мать: Калинина Наталія

Рождение ребёнка
1890

Сын: Калининъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Калинина Ксенія Фомина

село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
04.07.1894

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Калинина Ксенія Фомина

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.06.1900

Сын: Калининъ Петръ

Мать ребёнка: Калинина Ксенія Фомина

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.02.1904

Дочь: Калинина Мария

Мать ребёнка: Калинина Ксенія Фомина

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.01.1905

Сын: Калининъ Федоръ Захарий

Мать ребёнка: Калинина Ксенія Фомина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Ксенія Фомина

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