Калининъ Їоакимъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Калининъ Игнатій
Мать: Калинина Наталія
Рождение ребёнка
1890
Сын: Калининъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Калинина Ксенія Фомина
село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
04.07.1894
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Калинина Ксенія Фомина
Рождение ребёнка
11.06.1900
Сын: Калининъ Петръ
Мать ребёнка: Калинина Ксенія Фомина
Рождение ребёнка
13.02.1904
Дочь: Калинина Мария
Мать ребёнка: Калинина Ксенія Фомина
Рождение ребёнка
?.01.1905
Мать ребёнка: Калинина Ксенія Фомина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калинина Ксенія Фомина