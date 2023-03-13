Калинина Ксенія Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Калининъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Калининъ Їоакимъ
село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
04.07.1894
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Калининъ Їоакимъ
Рождение ребёнка
11.06.1900
Сын: Калининъ Петръ
Отец ребёнка: Калининъ Їоакимъ
Рождение ребёнка
13.02.1904
Дочь: Калинина Мария
Отец ребёнка: Калининъ Їоакимъ
Рождение ребёнка
?.01.1905
Отец ребёнка: Калининъ Їоакимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калининъ Їоакимъ