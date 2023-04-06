Колбинцева (Кувшинова) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти05.04.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Кувшиновъ Клюшинъ Максимъ
Мать: Кувшинова Прасковья
Бракосочетание
20.01.1839
Муж: Колбинцевъ Петръ
Рождение ребёнка
26.09.1839
Дочь: Мамыкина Воронова Ефросинія
Отец ребёнка: Колбинцевъ Петръ
Рождение ребёнка
21.07.1841
Дочь: Калинина Наталія
Отец ребёнка: Колбинцевъ Петръ
Рождение ребёнка
09.02.1844
Отец ребёнка: Колбинцевъ Петръ
Рождение ребёнка
22.09.1846
Дочь: Крыгина Анна
Отец ребёнка: Колбинцевъ Петръ
Рождение ребёнка
27.06.1848
Дочь: Марѳа
Отец ребёнка: Колбинцевъ Петръ
Рождение ребёнка
24.10.1849
Дочь: Колбинцева Прасковья
Отец ребёнка: Колбинцевъ Петръ
Рождение ребёнка
08.03.1852
Дочь: Колбинцева Дарія
Отец ребёнка: Колбинцевъ Петръ
Рождение ребёнка
03.04.1853
Сын: Колбинцевъ Їосифъ
Отец ребёнка: Колбинцевъ Петръ
Рождение ребёнка
01.05.1854
Дочь: Колбинцева Пелагея
Отец ребёнка: Колбинцевъ Петръ
Смерть
05.04.1893
Причина смерти: Ломоты суставовъ