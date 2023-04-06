Колбинцева (Кувшинова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбинцева (Кувшинова) Авдотья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1818

Дата смерти

05.04.1893

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Кувшиновъ Клюшинъ Максимъ

Мать: Кувшинова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.01.1839

Муж: Колбинцевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.09.1839

Дочь: Мамыкина Воронова Ефросинія

Отец ребёнка: Колбинцевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.07.1841

Дочь: Калинина Наталія

Отец ребёнка: Колбинцевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1844

Сын: Колбинцевъ Мартиніанъ

Отец ребёнка: Колбинцевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.09.1846

Дочь: Крыгина Анна

Отец ребёнка: Колбинцевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.06.1848

Дочь: Марѳа

Отец ребёнка: Колбинцевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1849

Дочь: Колбинцева Прасковья

Отец ребёнка: Колбинцевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.03.1852

Дочь: Колбинцева Дарія

Отец ребёнка: Колбинцевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.04.1853

Сын: Колбинцевъ Їосифъ

Отец ребёнка: Колбинцевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1854

Дочь: Колбинцева Пелагея

Отец ребёнка: Колбинцевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
05.04.1893
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Ломоты суставовъ
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