Кулакова (Любимова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова (Любимова) Дарья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.03.1846

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1846

Отец: Любимовъ Макаръ

Мать: Любимова (Кривенкова) Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаковъ Аверьянъ

Рождение ребёнка
01.12.1863

Сын: Кулаковъ Николай

Отец ребёнка: Кулаковъ Аверьянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1866

Дочь: Башкатова (Кулакова) Прасковья

Отец ребёнка: Кулаковъ Аверьянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Сорокина (Кулакова) Прасковья

Отец ребёнка: Кулаковъ Аверьянъ

Рождение ребёнка
07.07.1874

Сын: Кулаковъ Прокопий

Отец ребёнка: Кулаковъ Аверьянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1881

Сын: Кулаковъ Федоръ

Отец ребёнка: Кулаковъ Аверьянъ

Рождение ребёнка
18.01.1883

Сын: Кулаковъ Григорий

Отец ребёнка: Кулаковъ Аверьянъ

Петровское, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область

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