Кулакова (Любимова) Дарья
Место рождения
Дата рождения14.03.1846
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1846
Отец: Любимовъ Макаръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулаковъ Аверьянъ
Рождение ребёнка
01.12.1863
Сын: Кулаковъ Николай
Отец ребёнка: Кулаковъ Аверьянъ
Рождение ребёнка
20.10.1866
Дочь: Башкатова (Кулакова) Прасковья
Отец ребёнка: Кулаковъ Аверьянъ
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Сорокина (Кулакова) Прасковья
Отец ребёнка: Кулаковъ Аверьянъ
Рождение ребёнка
07.07.1874
Сын: Кулаковъ Прокопий
Отец ребёнка: Кулаковъ Аверьянъ
Рождение ребёнка
1881
Сын: Кулаковъ Федоръ
Отец ребёнка: Кулаковъ Аверьянъ
Рождение ребёнка
18.01.1883
Сын: Кулаковъ Григорий
Отец ребёнка: Кулаковъ Аверьянъ
Петровское, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область