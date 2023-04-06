Башкатова (Кулакова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкатова (Кулакова) Прасковья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.10.1866

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1866

Отец: Кулаковъ Аверьянъ

Мать: Кулакова Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1892

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
14.02.1894

Муж: Башкатовъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.01.1895

Дочь: Башкатова Анна

Отец ребёнка: Башкатовъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.04.1897

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Башкатовъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.09.1905

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Башкатовъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1908

Сын: Башкатовъ Николай

Отец ребёнка: Башкатовъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.11.1910

Сын: Башкатовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Башкатовъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.03.1914

Сын: Башкатовъ Иванъ

Отец ребёнка: Башкатовъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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