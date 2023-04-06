Башкатова (Кулакова) Прасковья
Место рождения
Дата рождения20.10.1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1866
Отец: Кулаковъ Аверьянъ
Мать: Кулакова Дарья
Рождение ребёнка
20.10.1892
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
14.02.1894
Муж: Башкатовъ Семенъ
Рождение ребёнка
18.01.1895
Дочь: Башкатова Анна
Отец ребёнка: Башкатовъ Семенъ
Рождение ребёнка
03.04.1897
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Башкатовъ Семенъ
Рождение ребёнка
18.09.1905
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Башкатовъ Семенъ
Рождение ребёнка
10.05.1908
Сын: Башкатовъ Николай
Отец ребёнка: Башкатовъ Семенъ
Рождение ребёнка
16.11.1910
Сын: Башкатовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Башкатовъ Семенъ
Рождение ребёнка
10.03.1914
Сын: Башкатовъ Иванъ
Отец ребёнка: Башкатовъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан