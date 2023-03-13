Башкатовъ Семенъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Башкатовъ Флоръ
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1894
Жена: Башкатова Прасковья
Рождение ребёнка
18.01.1895
Дочь: Башкатова Анна
Мать ребёнка: Башкатова Прасковья
Рождение ребёнка
03.04.1897
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Башкатова Прасковья
Рождение ребёнка
18.09.1905
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Башкатова Прасковья
Рождение ребёнка
10.05.1908
Сын: Башкатовъ Николай
Мать ребёнка: Башкатова Прасковья
Рождение ребёнка
16.11.1910
Сын: Башкатовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Башкатова Прасковья
Рождение ребёнка
10.03.1914
Сын: Башкатовъ Иванъ
Мать ребёнка: Башкатова Прасковья