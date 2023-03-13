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Башкатовъ Семенъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Башкатовъ Флоръ

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1894

Жена: Башкатова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.01.1895

Дочь: Башкатова Анна

Мать ребёнка: Башкатова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.04.1897

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Башкатова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.09.1905

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Башкатова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1908

Сын: Башкатовъ Николай

Мать ребёнка: Башкатова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.11.1910

Сын: Башкатовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Башкатова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.03.1914

Сын: Башкатовъ Иванъ

Мать ребёнка: Башкатова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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