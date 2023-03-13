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Кулаковъ Федоръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Кулаковъ Аверьянъ

Мать: Кулакова Дарья

Бракосочетание
16.10.1906

Жена: Кулакова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.01.1908

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Кулакова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.01.1910

Сын: Кулаковъ Василий

Мать ребёнка: Кулакова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1912

Сын: Кулаковъ Александръ

Мать ребёнка: Кулакова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.04.1914

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Кулакова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1916

Сын: Кулаковъ Федоръ

Мать ребёнка: Кулакова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.1918

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Кулакова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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