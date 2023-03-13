Кулаковъ Федоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1881
Отец: Кулаковъ Аверьянъ
Мать: Кулакова Дарья
Бракосочетание
16.10.1906
Жена: Кулакова Устинья
Рождение ребёнка
14.01.1908
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Кулакова Устинья
Рождение ребёнка
25.01.1910
Сын: Кулаковъ Василий
Мать ребёнка: Кулакова Устинья
Рождение ребёнка
12.02.1912
Сын: Кулаковъ Александръ
Мать ребёнка: Кулакова Устинья
Рождение ребёнка
26.04.1914
Дочь: Зоя
Мать ребёнка: Кулакова Устинья
Рождение ребёнка
12.11.1916
Сын: Кулаковъ Федоръ
Мать ребёнка: Кулакова Устинья
Рождение ребёнка
23.03.1918
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Кулакова Устинья