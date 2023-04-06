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Любимовъ Гаврила

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.03.1836

Дата смерти

08.03.1907

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1836

Отец: Любимовъ Макаръ

Мать: Любимова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1862

Жена: Любимова Марія

Рождение ребёнка
22.04.1862

Сын: Любимовъ Федоръ

Мать ребёнка: Любимова Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1864

Дочь: Любимова Пелагея

Мать ребёнка: Любимова Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
11.11.1866

Жена: Любимова Ампилогова Прасковья

Рождение ребёнка
30.09.1867

Сын: Любимовъ Андрей

Мать ребёнка: Любимова Ампилогова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1871

Сын: Любимовъ Дмитрий

Мать ребёнка: Любимова Ампилогова Прасковья

Рождение ребёнка
02.11.1872

Сын: Любимовъ Павелъ

Мать ребёнка: Любимова Ампилогова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.06.1875

Дочь: Агриппина

Мать ребёнка: Любимова Ампилогова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрина Евдокия

Мать ребёнка: Любимова Ампилогова Прасковья

Смерть
08.03.1907
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ старческой слабости
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