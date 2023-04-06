Любимовъ Гаврила
Место рождения
Дата рождения22.03.1836
Дата смерти08.03.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1836
Отец: Любимовъ Макаръ
Мать: Любимова Марья
Бракосочетание
31.01.1862
Жена: Любимова Марія
Рождение ребёнка
22.04.1862
Сын: Любимовъ Федоръ
Мать ребёнка: Любимова Марія
Рождение ребёнка
29.09.1864
Дочь: Любимова Пелагея
Мать ребёнка: Любимова Марія
Бракосочетание
11.11.1866
Рождение ребёнка
30.09.1867
Сын: Любимовъ Андрей
Мать ребёнка: Любимова Ампилогова Прасковья
Рождение ребёнка
1871
Сын: Любимовъ Дмитрий
Мать ребёнка: Любимова Ампилогова Прасковья
Рождение ребёнка
02.11.1872
Сын: Любимовъ Павелъ
Мать ребёнка: Любимова Ампилогова Прасковья
Рождение ребёнка
13.06.1875
Дочь: Агриппина
Мать ребёнка: Любимова Ампилогова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрина Евдокия
Мать ребёнка: Любимова Ампилогова Прасковья
Смерть
08.03.1907
Причина смерти: Отъ старческой слабости