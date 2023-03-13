Любимовъ Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимовъ Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Любимовъ Гаврила

Мать: Любимова Ампилогова Прасковья

Бракосочетание
01.07.1894

Жена: Любимова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.07.1895

Сын: Любимовъ Василий

Мать ребёнка: Любимова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.06.1897

Сын: Любимовъ Петръ

Мать ребёнка: Любимова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1904

Сын: Любимовъ Константинъ

Мать ребёнка: Любимова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1905

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Любимова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.10.1908

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Любимова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.07.1911

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Любимова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.05.1914

Дочь: Любимова Мария

Мать ребёнка: Любимова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1918

Сын: Любимовъ Василий

Мать ребёнка: Любимова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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