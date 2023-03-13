Любимовъ Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Любимовъ Гаврила
Бракосочетание
01.07.1894
Жена: Любимова Евдокия
Рождение ребёнка
26.07.1895
Сын: Любимовъ Василий
Мать ребёнка: Любимова Евдокия
Рождение ребёнка
21.06.1897
Сын: Любимовъ Петръ
Мать ребёнка: Любимова Евдокия
Рождение ребёнка
15.05.1904
Сын: Любимовъ Константинъ
Мать ребёнка: Любимова Евдокия
Рождение ребёнка
13.11.1905
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Любимова Евдокия
Рождение ребёнка
12.10.1908
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Любимова Евдокия
Рождение ребёнка
13.07.1911
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Любимова Евдокия
Рождение ребёнка
23.05.1914
Дочь: Любимова Мария
Мать ребёнка: Любимова Евдокия
Рождение ребёнка
20.03.1918
Сын: Любимовъ Василий
Мать ребёнка: Любимова Евдокия