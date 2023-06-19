Любимова (Гудкова) Евдокия
Место рождения
Дата рождения28.02.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1873
Отец: Гудковъ Григорий
Мать: Гудкова Евдокия
Бракосочетание
01.07.1894
Муж: Любимовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
26.07.1895
Сын: Любимовъ Василий
Отец ребёнка: Любимовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
21.06.1897
Сын: Любимовъ Петръ
Отец ребёнка: Любимовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
15.05.1904
Сын: Любимовъ Константинъ
Отец ребёнка: Любимовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
13.11.1905
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Любимовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
12.10.1908
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Любимовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
13.07.1911
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Любимовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
23.05.1914
Дочь: Любимова Мария
Отец ребёнка: Любимовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
20.03.1918
Сын: Любимовъ Василий
Отец ребёнка: Любимовъ Дмитрий