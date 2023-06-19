Любимова (Гудкова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛюбимова (Гудкова) Евдокия

Любимова (Гудкова) Евдокия

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.02.1873

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1873

Отец: Гудковъ Григорий

Мать: Гудкова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
01.07.1894

Муж: Любимовъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.07.1895

Сын: Любимовъ Василий

Отец ребёнка: Любимовъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.06.1897

Сын: Любимовъ Петръ

Отец ребёнка: Любимовъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1904

Сын: Любимовъ Константинъ

Отец ребёнка: Любимовъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1905

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Любимовъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.10.1908

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Любимовъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.07.1911

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Любимовъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.05.1914

Дочь: Любимова Мария

Отец ребёнка: Любимовъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1918

Сын: Любимовъ Василий

Отец ребёнка: Любимовъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан