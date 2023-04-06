Любимовъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения22.04.1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1862
Отец: Любимовъ Гаврила
Мать: Любимова Марія
Бракосочетание
02.07.1884
Жена: Любимова Евдокия
Рождение ребёнка
07.09.1884
Сын: Любимовъ Сергей
Мать ребёнка: Любимова Евдокия
Рождение ребёнка
07.09.1884
Сын: Любимовъ Иосифъ
Мать ребёнка: Любимова Евдокия
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Любимова Анна
Мать ребёнка: Любимова Евдокия
Рождение ребёнка
01.02.1891
Сын: Любимовъ Никифоръ
Мать ребёнка: Любимова Евдокия
Рождение ребёнка
07.08.1894
Сын: Любимовъ Александръ
Мать ребёнка: Любимова Евдокия
Рождение ребёнка
12.02.1897
Дочь: Любимова Анастаси
Мать ребёнка: Любимова Евдокия
Рождение ребёнка
12.02.1899
Сын: Любимовъ Павелъ
Мать ребёнка: Любимова Евдокия
Рождение ребёнка
1901
Сын: Любимовъ Андрей
Мать ребёнка: Любимова Евдокия
Рождение ребёнка
28.02.1905
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Любимова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Любимовъ Тимофей
Мать ребёнка: Любимова Евдокия