Любимовъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимовъ Федоръ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.04.1862

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1862

Отец: Любимовъ Гаврила

Мать: Любимова Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.07.1884

Жена: Любимова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.09.1884

Сын: Любимовъ Сергей

Мать ребёнка: Любимова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.09.1884

Сын: Любимовъ Иосифъ

Мать ребёнка: Любимова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Любимова Анна

Мать ребёнка: Любимова Евдокия

Рождение ребёнка
01.02.1891

Сын: Любимовъ Никифоръ

Мать ребёнка: Любимова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.08.1894

Сын: Любимовъ Александръ

Мать ребёнка: Любимова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1897

Дочь: Любимова Анастаси

Мать ребёнка: Любимова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1899

Сын: Любимовъ Павелъ

Мать ребёнка: Любимова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1901

Сын: Любимовъ Андрей

Мать ребёнка: Любимова Евдокия

Рождение ребёнка
28.02.1905

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Любимова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любимовъ Тимофей

Мать ребёнка: Любимова Евдокия

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