Любимова (Обуткина) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Обуткинъ Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
02.07.1884
Муж: Любимовъ Федоръ
Рождение ребёнка
07.09.1884
Сын: Любимовъ Сергей
Отец ребёнка: Любимовъ Федоръ
Рождение ребёнка
07.09.1884
Сын: Любимовъ Иосифъ
Отец ребёнка: Любимовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Любимова Анна
Отец ребёнка: Любимовъ Федоръ
Рождение ребёнка
01.02.1891
Сын: Любимовъ Никифоръ
Отец ребёнка: Любимовъ Федоръ
Рождение ребёнка
07.08.1894
Сын: Любимовъ Александръ
Отец ребёнка: Любимовъ Федоръ
Рождение ребёнка
12.02.1897
Дочь: Любимова Анастаси
Отец ребёнка: Любимовъ Федоръ
Рождение ребёнка
12.02.1899
Сын: Любимовъ Павелъ
Отец ребёнка: Любимовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1901
Сын: Любимовъ Андрей
Отец ребёнка: Любимовъ Федоръ
Рождение ребёнка
28.02.1905
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Любимовъ Федоръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Любимовъ Тимофей
Отец ребёнка: Любимовъ Федоръ