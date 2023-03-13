Любимова (Обуткина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Обуткина) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Обуткинъ Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
02.07.1884

Муж: Любимовъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.09.1884

Сын: Любимовъ Сергей

Отец ребёнка: Любимовъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.09.1884

Сын: Любимовъ Иосифъ

Отец ребёнка: Любимовъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Любимова Анна

Отец ребёнка: Любимовъ Федоръ

Рождение ребёнка
01.02.1891

Сын: Любимовъ Никифоръ

Отец ребёнка: Любимовъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.08.1894

Сын: Любимовъ Александръ

Отец ребёнка: Любимовъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1897

Дочь: Любимова Анастаси

Отец ребёнка: Любимовъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1899

Сын: Любимовъ Павелъ

Отец ребёнка: Любимовъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1901

Сын: Любимовъ Андрей

Отец ребёнка: Любимовъ Федоръ

Рождение ребёнка
28.02.1905

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Любимовъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любимовъ Тимофей

Отец ребёнка: Любимовъ Федоръ

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