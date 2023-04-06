Любимова (Серкова) Марія
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти28.10.1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Серковъ Прокофий
Мать: Серкова Алена
Рождение ребёнка
02.10.1859
Сын: Серковъ Гурий
Отец ребёнка: не указан
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1862
Муж: Любимовъ Гаврила
Рождение ребёнка
22.04.1862
Сын: Любимовъ Федоръ
Отец ребёнка: Любимовъ Гаврила
Рождение ребёнка
29.09.1864
Дочь: Любимова Пелагея
Отец ребёнка: Любимовъ Гаврила
Смерть
28.10.1865