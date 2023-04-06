Любимова (Серкова) Марія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Серкова) Марія

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1830

Дата смерти

28.10.1865

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Серковъ Прокофий

Мать: Серкова Алена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.10.1859

Сын: Серковъ Гурий

Отец ребёнка: не указан

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1862

Муж: Любимовъ Гаврила

Рождение ребёнка
22.04.1862

Сын: Любимовъ Федоръ

Отец ребёнка: Любимовъ Гаврила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1864

Дочь: Любимова Пелагея

Отец ребёнка: Любимовъ Гаврила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
28.10.1865
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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