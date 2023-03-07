Серковъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения07.09.1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1821
Отец: Серковъ Прокофий
Мать: Серкова Алена
Бракосочетание
21.07.1840
Жена: Серкова Василиса
Рождение ребёнка
26.01.1843
Сын: Серковъ Семенъ
Мать ребёнка: Серкова Василиса
Рождение ребёнка
20.05.1848
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Серкова Василиса
Рождение ребёнка
27.10.1849
Сын: Серковъ Демьянъ
Мать ребёнка: Серкова Василиса
Бракосочетание
29.04.1855
Жена: Серкова Афимья
Рождение ребёнка
05.07.1856
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Серкова Афимья
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Агрофена
Мать ребёнка: Серкова Афимья