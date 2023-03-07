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Серковъ Иванъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.09.1821

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1821

Отец: Серковъ Прокофий

Мать: Серкова Алена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
21.07.1840

Жена: Серкова Василиса

Рождение ребёнка
26.01.1843

Сын: Серковъ Семенъ

Мать ребёнка: Серкова Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1848

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Серкова Василиса

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1849

Сын: Серковъ Демьянъ

Мать ребёнка: Серкова Василиса

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.04.1855

Жена: Серкова Афимья

Рождение ребёнка
05.07.1856

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Серкова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Агрофена

Мать ребёнка: Серкова Афимья

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