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(Серкова) Агрофена
(Серкова) Агрофена
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1862
Пол
Женский
Отец
Серковъ Иванъ
1821 г.р.
Мать
Серкова (Григорьева) Афимья
1820 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец:
Серковъ Иванъ
Мать:
Серкова Афимья
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