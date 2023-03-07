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Любимовъ Павелъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.11.1872

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1872

Отец: Любимовъ Гаврила

Мать: Любимова Ампилогова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.10.1896

Жена: Любимова Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.05.1897

Сын: Любимовъ Николай

Мать ребёнка: Любимова Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.07.1898

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Любимова Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.02.1902

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Любимова Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.02.1904

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Любимова Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1905

Сын: Любимовъ Петръ

Мать ребёнка: Любимова Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.09.1907

Дочь: Зайцева Анна

Мать ребёнка: Любимова Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.05.1909

Сын: Любимовъ Николай

Мать ребёнка: Любимова Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1912

Сын: Любимовъ Иванъ

Мать ребёнка: Любимова Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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