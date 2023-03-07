Любимовъ Павелъ
Место рождения
Дата рождения02.11.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1872
Отец: Любимовъ Гаврила
Бракосочетание
07.10.1896
Жена: Любимова Варвара
Рождение ребёнка
03.05.1897
Сын: Любимовъ Николай
Мать ребёнка: Любимова Варвара
Рождение ребёнка
12.07.1898
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Любимова Варвара
Рождение ребёнка
26.02.1902
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Любимова Варвара
Рождение ребёнка
21.02.1904
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Любимова Варвара
Рождение ребёнка
06.10.1905
Сын: Любимовъ Петръ
Мать ребёнка: Любимова Варвара
Рождение ребёнка
23.09.1907
Дочь: Зайцева Анна
Мать ребёнка: Любимова Варвара
Рождение ребёнка
08.05.1909
Сын: Любимовъ Николай
Мать ребёнка: Любимова Варвара
Рождение ребёнка
15.02.1912
Сын: Любимовъ Иванъ
Мать ребёнка: Любимова Варвара