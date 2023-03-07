Кулакова (Севастьянова) Анна
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти01.10.1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Севастьяновъ Ефремъ
Мать: Севастьянова Матрена
Рождение ребёнка
07.11.1820
Сын: Кулаковъ Филипъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ
Рождение ребёнка
1826
Сын: Кулаковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кулаковъ Евграфъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулаковъ Петръ
Смерть
01.10.1865