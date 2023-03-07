Кулакова (Севастьянова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова (Севастьянова) Анна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1802

Дата смерти

01.10.1865

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Севастьяновъ Ефремъ

Мать: Севастьянова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1820

Сын: Кулаковъ Филипъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Сын: Кулаковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Кулаковъ Евграфъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаковъ Петръ

Смерть
01.10.1865
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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