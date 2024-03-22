Горшенина (Севастьянова) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти07.02.1839
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Севастьяновъ Ефремъ
Мать: Севастьянова Матрена
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Поворотова Блинова Авдотья
Отец ребёнка: Горшенинъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Горшенинъ Ефимъ
Рождение ребёнка
11.06.1834
Сын: Горшенинъ Петръ
Отец ребёнка: Горшенинъ Ефимъ
Рождение ребёнка
10.05.1836
Сын: Горшенинъ Николай
Отец ребёнка: Горшенинъ Ефимъ
Рождение ребёнка
01.02.1839
Сын: Горшенинъ Василій
Отец ребёнка: Горшенинъ Ефимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горшенинъ Ефимъ
Смерть
07.02.1839
Причина смерти: Родами