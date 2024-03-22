Горшенина (Севастьянова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенина (Севастьянова) Авдотья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1805

Дата смерти

07.02.1839

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Севастьяновъ Ефремъ

Мать: Севастьянова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Поворотова Блинова Авдотья

Отец ребёнка: Горшенинъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Горшенинъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.06.1834

Сын: Горшенинъ Петръ

Отец ребёнка: Горшенинъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1836

Сын: Горшенинъ Николай

Отец ребёнка: Горшенинъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1839

Сын: Горшенинъ Василій

Отец ребёнка: Горшенинъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшенинъ Ефимъ

Смерть
07.02.1839
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Родами
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