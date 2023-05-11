Сударчикова (Колкотина) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сударчикова (Колкотина) Анастасия

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.11.1842

Дата смерти

30.11.1906

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1842

Отец: Колкотинъ Иванъ

Мать: Колкотина Агафья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.09.1859

Муж: Сударчиковъ Кузьма

Рождение ребёнка
27.11.1860

Сын: Сударчиковъ Николай

Отец ребёнка: Сударчиковъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1862

Сын: Сударчиковъ Федоръ

Отец ребёнка: Сударчиковъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Ерастова Пелагея

Отец ребёнка: Сударчиковъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Кувшинова Матрена

Отец ребёнка: Сударчиковъ Кузьма

Рождение ребёнка
12.11.1876

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Сударчиковъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бахарева Анна

Отец ребёнка: Сударчиковъ Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Агафья

Отец ребёнка: Сударчиковъ Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щипакина Александра

Отец ребёнка: Сударчиковъ Кузьма

Смерть
30.11.1906
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ старческой слабости
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