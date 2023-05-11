Сударчикова (Колкотина) Анастасия
Место рождения
Дата рождения01.11.1842
Дата смерти30.11.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1842
Отец: Колкотинъ Иванъ
Мать: Колкотина Агафья
Бракосочетание
20.09.1859
Муж: Сударчиковъ Кузьма
Рождение ребёнка
27.11.1860
Сын: Сударчиковъ Николай
Отец ребёнка: Сударчиковъ Кузьма
Рождение ребёнка
08.02.1862
Сын: Сударчиковъ Федоръ
Отец ребёнка: Сударчиковъ Кузьма
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Ерастова Пелагея
Отец ребёнка: Сударчиковъ Кузьма
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Кувшинова Матрена
Отец ребёнка: Сударчиковъ Кузьма
Рождение ребёнка
12.11.1876
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Сударчиковъ Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бахарева Анна
Отец ребёнка: Сударчиковъ Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Агафья
Отец ребёнка: Сударчиковъ Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щипакина Александра
Отец ребёнка: Сударчиковъ Кузьма
Смерть
30.11.1906
Причина смерти: Отъ старческой слабости