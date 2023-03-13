Бахарева (Колкотина) Прасковья Бахарева? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахарева (Колкотина) Прасковья Бахарева?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1824 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колкотинъ Иванъ

Мать: Колкотина Агафья

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