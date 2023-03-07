Ерастова (Сударчикова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерастова (Сударчикова) Пелагея

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1867

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Сударчиковъ Кузьма

Мать: Сударчикова Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1884

Муж: Ерастовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.11.1884

Сын: Ерастовъ Иванъ

Отец ребёнка: Ерастовъ Михаилъ

Александровка
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Кувшинова Татіана

Отец ребёнка: Ерастовъ Михаилъ

Рождение ребёнка
04.09.1892

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Ерастовъ Михаилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Ерастовъ Михаилъ

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