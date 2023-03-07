Ерастова (Сударчикова) Пелагея
Место рождения
Дата рождения1867
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Сударчиковъ Кузьма
Мать: Сударчикова Анастасия
Бракосочетание
03.02.1884
Муж: Ерастовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
30.11.1884
Сын: Ерастовъ Иванъ
Отец ребёнка: Ерастовъ Михаилъ
Александровка
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Кувшинова Татіана
Отец ребёнка: Ерастовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
04.09.1892
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Ерастовъ Михаилъ
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Ерастовъ Михаилъ