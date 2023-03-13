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Ерастовъ Михаилъ

Место рождения

Александровка

Дата рождения

02.11.1863

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1863

Отец: Ерастовъ Василій (Василискъ)

Мать: Ерастова Матрена

Александровка
Бракосочетание
03.02.1884

Жена: Ерастова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.11.1884

Сын: Ерастовъ Иванъ

Мать ребёнка: Ерастова Пелагея

Александровка
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Кувшинова Татіана

Мать ребёнка: Ерастова Пелагея

Рождение ребёнка
04.09.1892

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Ерастова Пелагея

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марія

Мать ребёнка: Ерастова Пелагея