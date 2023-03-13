Ерастовъ Михаилъ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения02.11.1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1863
Отец: Ерастовъ Василій (Василискъ)
Мать: Ерастова Матрена
Александровка
Бракосочетание
03.02.1884
Жена: Ерастова Пелагея
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.11.1884
Сын: Ерастовъ Иванъ
Мать ребёнка: Ерастова Пелагея
Александровка
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Кувшинова Татіана
Мать ребёнка: Ерастова Пелагея
Рождение ребёнка
04.09.1892
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Ерастова Пелагея
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марія
Мать ребёнка: Ерастова Пелагея