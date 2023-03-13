Сорокина (Сударчикова) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Сударчикова) Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сударчиковъ Кузьма

Мать: Сударчикова Анастасия

Рождение ребёнка
01.09.1883

Сын: Сорокинъ Иосифъ

Отец ребёнка: Сорокинъ Иосифъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1885

Сын: Сорокинъ Трофимъ

Отец ребёнка: Сорокинъ Иосифъ

Рождение ребёнка
01.07.1888

Дочь: Спигина Марфа

Отец ребёнка: Сорокинъ Иосифъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1891

Сын: Сорокинъ Василий

Отец ребёнка: Сорокинъ Иосифъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.04.1894

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Сорокинъ Иосифъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1895

Сын: Сорокинъ Емельянъ

Отец ребёнка: Сорокинъ Иосифъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.11.1897

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Сорокинъ Иосифъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.04.1901

Дочь: Сорокина Анастасия

Отец ребёнка: Сорокинъ Иосифъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.04.1902

Дочь: Сорокина Александра

Отец ребёнка: Сорокинъ Иосифъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.01.1907

Сын: Сорокинъ Иванъ

Отец ребёнка: Сорокинъ Иосифъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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