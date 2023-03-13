Сорокина (Сударчикова) Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Сударчиковъ Кузьма
Мать: Сударчикова Анастасия
Рождение ребёнка
01.09.1883
Сын: Сорокинъ Иосифъ
Отец ребёнка: Сорокинъ Иосифъ
Рождение ребёнка
1885
Сын: Сорокинъ Трофимъ
Отец ребёнка: Сорокинъ Иосифъ
Рождение ребёнка
01.07.1888
Дочь: Спигина Марфа
Отец ребёнка: Сорокинъ Иосифъ
Рождение ребёнка
01.01.1891
Сын: Сорокинъ Василий
Отец ребёнка: Сорокинъ Иосифъ
Рождение ребёнка
09.04.1894
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Сорокинъ Иосифъ
Рождение ребёнка
05.08.1895
Сын: Сорокинъ Емельянъ
Отец ребёнка: Сорокинъ Иосифъ
Рождение ребёнка
17.11.1897
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Сорокинъ Иосифъ
Рождение ребёнка
09.04.1901
Дочь: Сорокина Анастасия
Отец ребёнка: Сорокинъ Иосифъ
Рождение ребёнка
14.04.1902
Дочь: Сорокина Александра
Отец ребёнка: Сорокинъ Иосифъ
Рождение ребёнка
17.01.1907
Сын: Сорокинъ Иванъ
Отец ребёнка: Сорокинъ Иосифъ