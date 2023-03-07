Квашенниковъ Федотъ (Мефодий)
Место рождения
Дата рождения20.06.1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1841
Отец: Квашенниковъ Михаилъ
Мать: Квашенникова Анна
Бракосочетание
27.01.1864
Жена: Квашенникова Маремьяна
Рождение ребёнка
19.06.1865
Дочь: Квашенникова Агриппина
Мать ребёнка: Квашенникова Маремьяна
Бракосочетание
?.01.1867
Жена: Квашенникова Мавра
Рождение ребёнка
?.01.1868
Дочь: Квашенникова Варвара
Мать ребёнка: Квашенникова Мавра
Рождение ребёнка
15.08.1870
Дочь: Васса
Мать ребёнка: Квашенникова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
29.08.1875
Сын: Квашенниковъ Моисей
Мать ребёнка: Квашенникова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
20.02.1878
Дочь: Евдокія
Мать ребёнка: Квашенникова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
01.10.1882
Мать ребёнка: Квашенникова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1885
Сын: Квашенниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Квашенникова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1890
Сын: Квашенниковъ Стефанъ
Мать ребёнка: Квашенникова Пелагея Иванова
Бракосочетание
Неизвестно