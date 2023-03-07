Квашенниковъ Федотъ (Мефодий) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квашенниковъ Федотъ (Мефодий)

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.06.1841

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1841

Отец: Квашенниковъ Михаилъ

Мать: Квашенникова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.01.1864

Жена: Квашенникова Маремьяна

Рождение ребёнка
19.06.1865

Дочь: Квашенникова Агриппина

Мать ребёнка: Квашенникова Маремьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1867

Жена: Квашенникова Мавра

Рождение ребёнка
?.01.1868

Дочь: Квашенникова Варвара

Мать ребёнка: Квашенникова Мавра

Рождение ребёнка
15.08.1870

Дочь: Васса

Мать ребёнка: Квашенникова Пелагея Иванова

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.08.1875

Сын: Квашенниковъ Моисей

Мать ребёнка: Квашенникова Пелагея Иванова

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.02.1878

Дочь: Евдокія

Мать ребёнка: Квашенникова Пелагея Иванова

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.10.1882

Сын: Квашенниковъ Александръ

Мать ребёнка: Квашенникова Пелагея Иванова

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Квашенниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Квашенникова Пелагея Иванова

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Квашенниковъ Стефанъ

Мать ребёнка: Квашенникова Пелагея Иванова

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Квашенникова Пелагея Иванова

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