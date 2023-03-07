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Квашенниковъ Филиппъ

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Место рождения

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

06.09.1879

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1879

Отец: Квашенниковъ Кузьма

Мать: Квашенникова Евдокія Стефанова

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Марія

Мать ребёнка: Квашенникова Елена Николаева

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Анастасія

Мать ребёнка: Квашенникова Елена Николаева

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Мавра

Мать ребёнка: Квашенникова Елена Николаева

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Квашенникова Елена Николаева

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Квашенниковъ Сергѣй

Мать ребёнка: Квашенникова Елена Николаева

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Квашенникова Елена Николаева

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