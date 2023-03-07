Квашенниковъ Филиппъ
Место рождения
Дата рождения06.09.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1879
Отец: Квашенниковъ Кузьма
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Марія
Мать ребёнка: Квашенникова Елена Николаева
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Анастасія
Мать ребёнка: Квашенникова Елена Николаева
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Мавра
Мать ребёнка: Квашенникова Елена Николаева
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Квашенникова Елена Николаева
Рождение ребёнка
1910
Сын: Квашенниковъ Сергѣй
Мать ребёнка: Квашенникова Елена Николаева
Бракосочетание
Неизвестно