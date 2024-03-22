Ионова (Гордеева) Анна
Место рождения
Дата рождения29.01.1815
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1815
Отец: Гордеевъ Федоръ
Мать: Гордеева Фекла
Бракосочетание
?.01.1837
Муж: Ионовъ Савелий
Рождение ребёнка
02.07.1839
Сын: Ионовъ Прокопий
Отец ребёнка: Ионовъ Савелий
Рождение ребёнка
11.07.1840
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Ионовъ Савелий
Рождение ребёнка
30.07.1843
Сын: Ионовъ Елезаръ
Отец ребёнка: Ионовъ Савелий
Рождение ребёнка
25.11.1844
Дочь: Бочкарева Екатерина
Отец ребёнка: Ионовъ Савелий
Рождение ребёнка
13.02.1847
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Ионовъ Савелий
Рождение ребёнка
20.04.1849
Сын: Ионовъ Георгий
Отец ребёнка: Ионовъ Савелий
Рождение ребёнка
02.03.1851
Сын: Трофимовъ Василий
Отец ребёнка: Ионовъ Савелий