Ионова (Гордеева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ионова (Гордеева) Анна

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.01.1815

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1815

Отец: Гордеевъ Федоръ

Мать: Гордеева Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1837

Муж: Ионовъ Савелий

Рождение ребёнка
02.07.1839

Сын: Ионовъ Прокопий

Отец ребёнка: Ионовъ Савелий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.07.1840

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Ионовъ Савелий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.07.1843

Сын: Ионовъ Елезаръ

Отец ребёнка: Ионовъ Савелий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.11.1844

Дочь: Бочкарева Екатерина

Отец ребёнка: Ионовъ Савелий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.02.1847

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Ионовъ Савелий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1849

Сын: Ионовъ Георгий

Отец ребёнка: Ионовъ Савелий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1851

Сын: Трофимовъ Василий

Отец ребёнка: Ионовъ Савелий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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