Грошева (Севастьянова) Мавра
Место рождения
Дата рождения1808
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Севастьяновъ Маркелъ
Мать: Севастьянова Авдотья
Рождение ребёнка
09.09.1834
Сын: Грошевъ Якимъ
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
27.01.1836
Сын: Грошевъ Иванъ
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
?.02.1838
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грошевъ Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?