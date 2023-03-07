Грошева (Севастьянова) Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрошева (Севастьянова) Мавра

Грошева (Севастьянова) Мавра

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1808

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Севастьяновъ Маркелъ

Мать: Севастьянова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1834

Сын: Грошевъ Якимъ

Отец ребёнка: ?

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.01.1836

Сын: Грошевъ Иванъ

Отец ребёнка: ?

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.02.1838

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: ?

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грошевъ Никита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close