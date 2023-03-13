? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1808 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1834

Сын: Грошевъ Якимъ

Мать ребёнка: Грошева Мавра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.01.1836

Сын: Грошевъ Иванъ

Мать ребёнка: Грошева Мавра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.02.1838

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Грошева Мавра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грошева Мавра

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close