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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1834
Сын: Грошевъ Якимъ
Мать ребёнка: Грошева Мавра
Рождение ребёнка
27.01.1836
Сын: Грошевъ Иванъ
Мать ребёнка: Грошева Мавра
Рождение ребёнка
?.02.1838
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Грошева Мавра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грошева Мавра